Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада посилює дезінформацію щодо України, аби відвернути увагу від своїх невдач на полі бою та уповільнити надання Києву західних танків напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зауважили експерти, 28 лютого російське міноборони звинуватило “США та їхніх пособників” у начебто плануванні провокацій в Україні з застосування отрутохімікатів.

Схожу заяву міноборони РФ також робило 19 лютого. Тоді російське відомство повідомляло, що начебто українські посадовці готують атаки під фальшивим прапором на радіаційно небезпечні об’єкти України з метою звинуватити у них Росію.

“Очевидне зростання помилкових біохімічних і ядерних попереджень про атаки під фальшивим прапором супроводжує узгоджену російську операцію з неправдивими відомостями, які звинувачують Україну в підготовці до вторгнення в окуповане Росією Придністров’я, Молдова”, – зазначили експерти.

В ISW нагадали, що президент РФ Володимир Путін також відновив ядерну риторику у своїх нещодавніх заявах, коли оголосив про намір зупинити участь Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

“Нещодавнє відновлення кількох стандартних російських інформаційних операцій у формі попереджень про фальшиві прапори та ядерних загроз свідчить про те, що російські офіційні особи все більше намагаються пом’якшити інформаційний вплив тривалої відсутності успіхів Росії на полі бою, а також уповільнити надання західним військам танків та іншої техніки напередодні очікуваного українського контрнаступу”, – наголосили аналітики.

Експерти додали, що раніше вже повідомляли про зв’язок між російськими інформаційними операціями та ситуацією на полі бою, коли РФ не вдається досягти успіхів.

“Міністерство оборони Росії та найвищі російські чиновники, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях, оскільки поточний російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації та зростають можливості для українських контрнаступів”, – резюмували експерти.