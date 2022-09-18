Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.

Однак, як констатують у розвідці, протягом останнього тижня ці обстріли відчутно посилилися:

“Протягом останніх семи днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту”.

Зокрема, сюди віднесли і удари по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, на думку розвідки, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись напряму підірвати моральний дух українського народу та уряду держави.