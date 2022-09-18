Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.
Однак, як констатують у розвідці, протягом останнього тижня ці обстріли відчутно посилилися:
“Протягом останніх семи днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту”.
Зокрема, сюди віднесли і удари по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.
Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, на думку розвідки, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись напряму підірвати моральний дух українського народу та уряду держави.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 September 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j7bINlhTKp
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 18, 2022
- Російські військові у ніч проти 18 вересня обстріляли Миколаїв. Вони влучили по цивільних об’єктах.
- Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині. Як наслідок –поранення отримала 11-річна дівчинка.
- 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв’язаними за спинами руками.