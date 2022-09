Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.

Однак, як констатують у розвідці, протягом останнього тижня ці обстріли відчутно посилилися:

“Протягом останніх семи днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту”.

Зокрема, сюди віднесли і удари по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, на думку розвідки, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись напряму підірвати моральний дух українського народу та уряду держави.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 September 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 18, 2022