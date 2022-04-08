Росія повернула на озброєння тактичні балістичні ракети "Точка-У", від яких офіційно відмовилась у 2019 році. Відповідні докази можна відшукати на фото та відео у соціальних мережах.

Про це повідомляє видання Defence-blog, яке пише про міжнародні оборонні, військові та стратегічні новини.

У Twiter-акаунті “Belarusian Hajun project” 30 березня оприлюднили відеозапис, на якому видно колону російської військової техніки з відповідними мітками “V”. Вони рухались з Речиці по трасі М10 у бік Гомеля.

7:50

A column of Russian equipment with “V” marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5 — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Зазначається, що у колоні техніки було щонайменше 8 “Точок-У”, декілька БТР-82а, близько 9 вантажівок “КамАЗ” (на деяких з них перевозили “Точки-У”), автомобіль зв’язку та кран.

Також повідомляється, що “Точки-У” Росія використовує, щоб обстрілювати територію України, проти якої 24 лютого 2022 року розпочала широкомасштабну війну.

“Точка-У” – це мобільна система запуску ракет, призначена для розгортання разом з іншими наземними бойовими підрозділами на полі бою.

Випущена з “Точки-У” ракета може використовуватись для точних ударів по тактичних об’єктах противника (до прикладу мости, склади, скупчення військ, аеродроми тощо).

Осколкову боєголовку можна замінити на ядерну, біологічну чи хімічну бойову частину. Завдяки твердопаливному двигуну обслуговування та розгортання ракети стає набагато простішим.

Відомо, що 16 березня російські посадовці надіслали до Ради безпеки ООН та Генасамблеї ООН лист, у якому стверджували: на озброєні ЗС РФ немає ракет “Точка-У”.

За офіційними даними, балістичний ракетний комплекс “Точка-У” зняли з озброєння російської армії у 2019 році, хоча фактично це сталось у 2021 році. Проте розпочавши широкомасштабну війну, очевидно, Росії довелось повернути це озброєння.