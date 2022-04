Про це повідомляє видання Defence-blog, яке пише про міжнародні оборонні, військові та стратегічні новини.

У Twiter-акаунті “Belarusian Hajun project” 30 березня оприлюднили відеозапис, на якому видно колону російської військової техніки з відповідними мітками “V”. Вони рухались з Речиці по трасі М10 у бік Гомеля.

A column of Russian equipment with “V” marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) March 30, 2022