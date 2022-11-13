У школи Росії повертається військовий вишкіл, який раніше проводився при СРСР. На переконання міністерства оборони РФ, цьому предмету має бути виділено щонайменше 140 годин на рік.

Про це інформує пресслужба Міністерство оборони Великої Британії.

9 листопада 2022 року міністр освіти РФ Сергій Кравстов заявив, що військовий вишкіл повернеться в російські школи з вересня 2023 року.

Це повторює програму радянських часів, де студенти проходили обов’язковий військовий вишкіл. Це завершилося лише у 1993 році. На них, зокрема, проходили підготовку на випадки хімічної чи ядерної атаки, вивчали надання першої допомоги та досвід поводження та стрільби з автоматів Калашникова.

Зараз розробляється повноцінна навчальна програма з військового вишколу, яка буде завершена до кінця 2022 року. Після цього вона пройде процес затвердження. Щонайменше 140 годин на рік приділятимуть цьому процесу.

На думку розвідки, ця підготовка має на меті підготувати студентів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити кількість учасників для мобілізації та призову. Вважається, що ця ініціатива також може бути частиною ширшого проєкту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів.