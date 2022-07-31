Російська Федерація повідомила, що штаб Чорноморського Флоту в тимчасово окупованому Севастополі був атакований українською стороною.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання ТАСС.

“Штаб Чорноморського флоту в Севастополі був атакований українською стороною, ймовірно, з використанням безпілотника”, – повідомив представник окупаційної влади, так званий губернатор Милайло Развожаєв.

Відомо, що п’ять осіб постраждали внаслідок мовбито українських атак.

У зв’язку з ймовірними загрозами святкові заходи до російського Дня воєнно-морського флоту РФ скасовані.

Окупанти опублікували фото з “атакованого” штабу:

Росія, однак, “попереджала” про атаку штабу Чорноморського флоту Українською стороною, тож не виключено, що вранішній інцидент – це чергова російська провокація.

Зокрема, є про це писав один із російських Telegram-каналів:

“Британці хочуть обставити удар РСЗВ, як спробу ЗС РФ приховати “страту та тортури над полоненими, а потім хайпонути за темником Бучі”. Третя мета — Севастополь, обговорюється центр міста або база ЧФ, але є ризик потрапити в зону дії ППО на острові Зміїний, оскільки дальності РСЗВ, які зараз поставлено, вистачить тільки при пуску з Одеської області”.