Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання ТАСС.
“Штаб Чорноморського флоту в Севастополі був атакований українською стороною, ймовірно, з використанням безпілотника”, – повідомив представник окупаційної влади, так званий губернатор Милайло Развожаєв.
Відомо, що п’ять осіб постраждали внаслідок мовбито українських атак.
У зв’язку з ймовірними загрозами святкові заходи до російського Дня воєнно-морського флоту РФ скасовані.
Окупанти опублікували фото з “атакованого” штабу:
Росія, однак, “попереджала” про атаку штабу Чорноморського флоту Українською стороною, тож не виключено, що вранішній інцидент – це чергова російська провокація.
Зокрема, є про це писав один із російських Telegram-каналів:
“Британці хочуть обставити удар РСЗВ, як спробу ЗС РФ приховати “страту та тортури над полоненими, а потім хайпонути за темником Бучі”. Третя мета — Севастополь, обговорюється центр міста або база ЧФ, але є ризик потрапити в зону дії ППО на острові Зміїний, оскільки дальності РСЗВ, які зараз поставлено, вистачить тільки при пуску з Одеської області”.
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- Розпочалася сто п’ятдесят восьма доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню. Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Російські окупанти не припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. До 6 серпня продовжено терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.
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