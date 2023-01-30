30 січня у російському МЗС заявили, що їхня країна хоче вивести відносини з Китаєм на "новий рівень" і з нетерпінням чекає особистих переговорів з керівництвом Пекіна. В РФ запевнили, що китайський дипломат Ван І відвідає Москву в лютому.

Про це повідомляє Reuters.

У МЗС РФ переконані, що “потенціал російсько-китайського двостороннього співробітництва ще далеко не вичерпаний”.

Росія прагне досягти своєї мети в розмірі 200 мільярдів доларів торгівлі між двома країнами достроково і “значно поглибити” свої зв’язки з Пекіном, йдеться в повідомленні.

За поглибленням “безмежного” партнерства між зростаючою наддержавою Китаєм та Росією, що має значні природні ресурси, спостерігає Захід із деякою тривогою, хоча незрозуміло, наскільки глибоким є це партнерство, наголошують в інформаційному агентстві.

Поки що Китай утримується від засудження повномасштабної війни Росії проти України або від того, щоб назвати її “вторгненням”. Водночас керівництво КНР неодноразово наголошувало на тому, що протистояння необхідно припинити.

Після того, як Захід наклав на Москву найсуворіші санкції в сучасній історії, лідер РФ Путін заявив, що Росія повертається до Азії – і зокрема до Китаю.

Коментарі російського МЗС з’явилися незабаром після того, як росЗМІ повідомили, що китайський дипломат Ван І має намір відвідати Москву в лютому.

У росЗМІ припустили, що Ван може відвідати Путіна під час візиту. Мета приїзду Вана неясна, проте вона може бути пов’язана з підготовкою до майбутнього візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до РФ.

Відповідаючи на запитання про можливий візит Ван І, речниця МЗС Китаю Мао Нін під час регулярного брифінгу сказала, що їй ще не відомо про таку зустріч.

Раніше Ван І захистив, за його словами, “неупереджену позицію” своєї країни щодо війни РФ проти України, і заявив, що Китай поглибить зв’язки з Росією в наступному році.

Зауважимо, 1 січня колишній глава МЗС КНР Ван І у своєму першому публічному коментарі з моменту його призначення головою управління закордонних справ правлячої Комуністичної партії заявив, що Китай і Сполучені Штати повинні продовжувати діалог, а не конфронтацію, і уникати помилок, допущених під час холодної війни.