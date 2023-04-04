У розвідці Великої Британії вважають, що в Росії прагнуть розвивати альтернативні приватні військові компанії, аби згодом замінити ними ПВК "Вагнер" в Україні.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Сполученого Королівства.

Як зауважили фахівці, це відбувається на тлі гучної суперечки між міноборони РФ та ПВК “Вагнер”. Саме тому російське керівництво хоче замінити вагнерівців на ПВК, над яким матиме більше контролю.

Однак, додали розвідники, жодна інша російська ПВК не наближається до бойової потужності вагнерівців.

На думку фахівців, РФ, ймовірно, бачить користь від бійців ПВК у війні проти України, оскільки це створює менше жорстких лімітів з виплатами і такі структури є ефективнішими, ніж регулярна армія.

“Російське керівництво, ймовірно, вважає, що російське суспільство сприйме значні втрати серед ПВК краще, ніж звичайні військові втрати”, – резюмували у британській розвідці.