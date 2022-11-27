Росія продовжує депортацію українських дітей в межах кампанії депопуляції окупованих територій – Інститут вивчення війни

Російські чиновники проводять навмисну ​​кампанію з депопуляції на окупованих українських територіях – дітей вивозять тисячами на територію РФ, аби потім інтегрувати їх і їхні сім'ї в російське суспільство.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські чиновники продовжують спроби депортувати дітей до Росії під прикриттям схем медичної реабілітації та програм усиновлення.

26 листопада центр “Український спротив” повідомив, що російська окупаційна адміністрація в Луганській області провела медичне обстеження 15 тис. дітей віком від двох до 17 років і виявила. В ході цього обстеження “виявлено”, що близько 70% із них (10,5 тис.) потребують “спеціальної медичної допомоги”, що вимагає вивезти їх до Росії для “лікування”.

У Центрі Опору заявили, що під приводом “лікування” дітей примусово депортують за межі України. Ці схеми спрямовані на те, щоб заманити сім’ї цих дітей до Росії після отримають “лікування”. Після цього сім’ям дітей буде обмежена можливість повернутися в Україну.

Як наголошується в Інституті ведення війни, звіт Центру узгоджується з попередньою оцінкою ISW про те, що російські чиновники проводять навмисну ​​кампанію з депопуляції на окупованих українських територіях.

Крім того, уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова опублікувала уривок із документального фільму про усиновлених нею дітей з Маріуполя.

“Документальний фільм Львової-Бєлової, ймовірно, покликаний надати легітимності процесу усиновлення українських дітей у російські сім’ї, так само як прикриття медичної необхідності має на меті виправдати масову депортацію українських дітей на територію Росії”, – наголошують в аналітичному центрі.

Такі кроки російської влади можуть становити порушення Женевської конвенції, а також кампанію навмисної етнічної чистки.