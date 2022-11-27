Росія продовжує депортацію українських дітей в межах кампанії депопуляції окупованих територій – Інститут вивчення війни

російсько-українська війна
08:15 «Ілон Маск – фантазер» – Стівен Кінг розкритикував підхід бізнесмена до справ у Twitter
07:30 Подекуди мокрий сніг і ожеледиця: прогноз погоди на 27 листопада
07:17 27 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:10 Бельгія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО

26 листопада

23:39 Російські солдати розстріляли цивільного у Куп’янську-Вузловому під час окупації — поліція Харківщини
23:34 2,5 тисячі людей в Австралії знялися оголеними на пляжі, аби привернути увагу до раку шкіри
23:08 Сумщина: росіяни обстріляли прикордонне село Білопільської громади
22:47 На «чорну п’ятницю» в США покупці витратили онлайн понад 9 мільярдів доларів
20:49 Російські солдати на Донеччині ширять чутки про ймовірний наступ ЗСУ — ГУР
19:50 26 листопада окупанти 5 разів обстріляли Херсон — міська рада
19:32 Росіяни утримують полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних у тимчасово окупованих Пологах — Генштаб
18:59 Понад 10 тисяч дітей окупанти підготували до депортації з тимчасово окупованої Луганщини — ЦНС
18:31 Борис Джонсон показав, як власноруч завантажує та транспортує гуманітарні вантажі для Херсона: фото
17:32 Росіяни завдали удару по Часовому Яру: троє осіб поранено
17:14 У Києві зменшать тривалість відсутності електроенергії
16:57 Литва спорядила в Україну 6 вантажівок з енергетичним обладнанням
16:30 США та НАТО намагаються не лише озброїти Україну, але й поповнити власні арсенали – NYT
15:18 «Вічна ганьба послідовникам Голодомору» – Анджей Дуда вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні
15:02 Дніпропетровщина переходить на менш жорсткі обмеження подачі електроенергії
14:53 З російського полону звільнили ще 12 українців
14:44 За минулу добу росіяни 39 разів обстріляли Херсонщину: є жертви та поранені
14:14 Росія хоче заборонити продаж нафти країнам, які обмежать ціни на сировину – Bloomberg
14:13 Німеччина внесе 15 млн євро до ініціативи Grain from Ukraine
13:46 До України прибули прем’єр-міністри Польщі та Бельгії
13:43 В Одесі затримали агента РФ, який знімав на відеореєстратор позиції Сил оборони України
13:20 25% мешканців столиці залишаються без електроенергії, проте водопостачання є у всіх районах Києва – Кличко

Росія продовжує депортацію українських дітей в межах кампанії депопуляції окупованих територій – Інститут вивчення війни

Російські чиновники проводять навмисну ​​кампанію з депопуляції на окупованих українських територіях – дітей вивозять тисячами на територію РФ, аби потім інтегрувати їх і їхні сім'ї в російське суспільство.

Неділя, 27 листопада 2022, 07:50
Підтримати

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські чиновники продовжують спроби депортувати дітей до Росії під прикриттям схем медичної реабілітації та програм усиновлення.

26 листопада центр “Український спротив” повідомив, що російська окупаційна адміністрація в Луганській області провела медичне обстеження 15 тис. дітей віком від двох до 17 років і виявила. В ході цього обстеження “виявлено”, що близько 70% із них (10,5 тис.) потребують “спеціальної медичної допомоги”, що вимагає вивезти їх до Росії для “лікування”.

У Центрі Опору заявили, що під приводом “лікування” дітей примусово депортують за межі України. Ці схеми спрямовані на те, щоб заманити сім’ї цих дітей до Росії після отримають “лікування”. Після цього сім’ям дітей буде обмежена можливість повернутися в Україну.

Як наголошується в Інституті ведення війни, звіт Центру узгоджується з попередньою оцінкою ISW про те, що російські чиновники проводять навмисну ​​кампанію з депопуляції на окупованих українських територіях.

Крім того, уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова опублікувала уривок із документального фільму про усиновлених нею дітей з Маріуполя.

“Документальний фільм Львової-Бєлової, ймовірно, покликаний надати легітимності процесу усиновлення українських дітей у російські сім’ї, так само як прикриття медичної необхідності має на меті виправдати масову депортацію українських дітей на територію Росії”, – наголошують в аналітичному центрі.

Такі кроки російської влади можуть становити порушення Женевської конвенції, а також кампанію навмисної етнічної чистки.

Теги: війна, ISW, злочини рф, Інститут вивчення війни, порушення Женевської конвенції, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook