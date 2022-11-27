Росія продовжує депортацію українських дітей в межах кампанії депопуляції окупованих територій – Інститут вивчення війни

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Російські чиновники продовжують спроби депортувати дітей до Росії під прикриттям схем медичної реабілітації та програм усиновлення.
26 листопада центр “Український спротив” повідомив, що російська окупаційна адміністрація в Луганській області провела медичне обстеження 15 тис. дітей віком від двох до 17 років і виявила. В ході цього обстеження “виявлено”, що близько 70% із них (10,5 тис.) потребують “спеціальної медичної допомоги”, що вимагає вивезти їх до Росії для “лікування”.
У Центрі Опору заявили, що під приводом “лікування” дітей примусово депортують за межі України. Ці схеми спрямовані на те, щоб заманити сім’ї цих дітей до Росії після отримають “лікування”. Після цього сім’ям дітей буде обмежена можливість повернутися в Україну.
Як наголошується в Інституті ведення війни, звіт Центру узгоджується з попередньою оцінкою ISW про те, що російські чиновники проводять навмисну кампанію з депопуляції на окупованих українських територіях.
Крім того, уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова опублікувала уривок із документального фільму про усиновлених нею дітей з Маріуполя.
“Документальний фільм Львової-Бєлової, ймовірно, покликаний надати легітимності процесу усиновлення українських дітей у російські сім’ї, так само як прикриття медичної необхідності має на меті виправдати масову депортацію українських дітей на територію Росії”, – наголошують в аналітичному центрі.
Такі кроки російської влади можуть становити порушення Женевської конвенції, а також кампанію навмисної етнічної чистки.
- Росіяни підготували до депортації з тимчасово окупованої Луганщини понад 10 тисяч дітей. Спочатку вони направляють дітей у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім затримують повернення дітей додому, щоби спонукати батьків приїхати до них. Після чого окупанти забороняють родинам повертатись на територію України.
- Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.