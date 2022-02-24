Росія продовжує здійснювати обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Їхня спроба прорватися до населеного пункту Піщевик була невдалою.

Про це повідомляє Операція об’єднаних сил.

Спроба прориву російських окупаційних військ до Піщевика завершилася. Ворог відступив із втратами. Українська сторона знищила чотири танки ворога.

Населений пункт Щастя вже під контролем наших захисників. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають відсіч.

“Зберігайте спокій та вірте в українських захисників”, — наголосили у повідомленні.