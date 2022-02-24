Про це повідомляє Операція об’єднаних сил.
Спроба прориву російських окупаційних військ до Піщевика завершилася. Ворог відступив із втратами. Українська сторона знищила чотири танки ворога.
Населений пункт Щастя вже під контролем наших захисників. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають відсіч.
“Зберігайте спокій та вірте в українських захисників”, — наголосили у повідомленні.
- Нагадаємо, як повідомляють у Державній прикордонній службі України, наразі на острові Зміїний тривають бойові дії.
- О 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Російські окупанти, наштовхнувшись на тотальний спротив українських захисників, почали здаватись в полон.
- У районі Глухова (Київська область) військові застосували протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) “Javelin” та знищили технічні та живі сили ворога.
- Також система аеродромної оборони збила ракетний приціл до аеропорту Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу “повітря-поверхня” середньої дальності Х-31.
- Під час нападу Росії на Україну важливо дотримуватися коротких інструкцій, які можуть врятувати життя. Серед них – поради щодо правил поведінки під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів та стрілецької зброї.