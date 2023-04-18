У розвідці Великої Британії зазначили, що російські окупанти продовжують перекидати більше сил на Бахмутський напрямок, скорочуючи чисельність війск на інших ділянках фронту.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Фахівці зауважили, що на Донбасі продовжуються запеклі бої. Однак є висока імовірність того, що РФ скоротила чисельність військ та зменшила наступальні дії навколо окупованого Донецька, перекидаючи сили на Бахмутський напрямок.

За даними розвідників, у Бахмуті найманці ПВК “Вагнер” та російські десантники продовжують “повзуче просування”. На даний час лінія фронту фактично повторює основну залізничну колію міста.

Українські сили продовжують утримувати місто від оточення з півдня по лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.

“Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв”, – резюмували у розвідці Великої Британії.