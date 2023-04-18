Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
Фахівці зауважили, що на Донбасі продовжуються запеклі бої. Однак є висока імовірність того, що РФ скоротила чисельність військ та зменшила наступальні дії навколо окупованого Донецька, перекидаючи сили на Бахмутський напрямок.
За даними розвідників, у Бахмуті найманці ПВК “Вагнер” та російські десантники продовжують “повзуче просування”. На даний час лінія фронту фактично повторює основну залізничну колію міста.
Українські сили продовжують утримувати місто від оточення з півдня по лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.
“Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв”, – резюмували у розвідці Великої Британії.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами у межах міської забудови Бахмута тривають “безпрецедентні криваві бої”.