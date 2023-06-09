У британській розвідці зазначили, що попри продовження терміну Чорноморської зернової ініціативи, Росія продовжує перешкоджати експорту зерна з України морем.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року.

Проте Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно уповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

Зараз лише одне або два судна перевіряються на день, у порівнянні з шістьма-вісьмома восени 2022 року.

Перешкоджаючи експорту зерна Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і на даний час не працює.

Імовірно, російська риторика та перешкоджання зерновій ініціативі будуть продовжуватись ще кілька тижнів до наступного кінцевого терміну продовження 16 липня 2023 року.