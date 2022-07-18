Протягом 17 липня російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ та обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського напрямку.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

Російські війська продовжують зважене повернення з оперативної паузи та завдали обмежених наземних ударів у Донецькій області 17 липня.

Інститут вивчення війни попереджав, що закінчення російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках просування, попри публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу саме про це.

Російські війська віддають перевагу просуванню навколо Сіверська та Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південної осі. Російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського виступу та завдавали інших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні здобутки.

Ймовірно, кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням і ступінчастим відновленням наземних наступальних дій.

На захоплених територіях російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати жорсткіший суспільний контроль на окупованих територіях.