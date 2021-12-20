Росія продовжує використовувати енергоресурси як важіль політичного тиску на ЄС – Жозеп Боррель

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.
Лише у грудні ціни на стратегічний ресурс – газ зросли на 40%, тоді як з літа 2021 року підвищення вартості склало понад 300%.
“Росія використовувала енергоресурси як інструмент політичного впливу, і, хоча вона виконує свої зобов’язання з постачання газу, багато хто бачить її нинішню відмову збільшувати обсяги експорту до Європи або поповнювати запаси складських приміщень, що належать Газпрому, як засіб тиску на ЄС і, зокрема, для забезпечення регулюючого ліцензування Північного потоку-2”, – написав Жозеп Боррель.
За його словами, будь-яка дискусія, що стосується урегулювання кризи у Східній Європі включає енергетичний аспект, враховуючи, що 40% імпорту газу ЄС надходить із Росії, в основному за трьома транзитними маршрутами: Україна, Білорусь та Балтійське море.
- У травні США вирішили не вводити санкції проти оператора “Північного потоку-2”. За домовленістю Байдена і на той момент канцлерки ФРН Ангели Меркель, РФ не повинна була використовувати енергетику як зброю.
- Пізніше, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб уряд у Берліні зупинив “Північний потік-2”, який очікує сертифікації Німеччини, у разі вторгнення Росії в Україну.
- При цьому, Александр Шалленберг, глава МЗС Австрії, вніс пропозицію щодо швидкого введення “Північного потоку-2” в експлуатацію, попри напругу з Росією.
- У вересні Європейський парламент затвердив резолюцію про відносини з Росією. Документ, зокрема, закликає посилити санкційний тиск.
- У грудні президент Федерального мережевого агентства з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) Йохен Хоманн заявив про відсутність наміру сертифікувати газопровід “Північний потік-2” у першій половині 2022 року.