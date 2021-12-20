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Росія продовжує використовувати енергоресурси як важіль політичного тиску на ЄС – Жозеп Боррель

Російська Федерація продовжує використовувати енергетичні ресурси як інструмент політичного впливу на Європейський Союз. Це відбувається на тлі нарощування російських військ на українському кордоні у поєднанні з ескалацією загроз і підривними діями, спрямованими проти України.

Понеділок, 20 грудня 2021, 12:34

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Лише у грудні ціни на стратегічний ресурс – газ зросли на 40%, тоді як з літа 2021 року підвищення вартості склало понад 300%.

“Росія використовувала енергоресурси як інструмент політичного впливу, і, хоча вона виконує свої зобов’язання з постачання газу, багато хто бачить її нинішню відмову збільшувати обсяги експорту до Європи або поповнювати запаси складських приміщень, що належать Газпрому, як засіб тиску на ЄС і, зокрема, для забезпечення регулюючого ліцензування Північного потоку-2”, – написав Жозеп Боррель.

За його словами, будь-яка дискусія, що стосується урегулювання кризи у Східній Європі включає енергетичний аспект, враховуючи, що 40% імпорту газу ЄС надходить із Росії, в основному за трьома транзитними маршрутами: Україна, Білорусь та Балтійське море.

Теги: газ, ЄС, Жозеп Боррель, ціна газу, РФ

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