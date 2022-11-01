Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Цього разу від заборонених боєприпасів постраждав Бахмут, що у Донецькій області. Про це свідчить нове перехоплення Служби безпеки України.
“Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была”, – розповідає загарбник своїй дружині.
За словами окупанта, таке озброєння є лише у РФ: “у них нет такой х*йни, только у наших есть”.
У СБУ наголосили, що навіть такі методи не допоможуть російським загарбникам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини.
“Російські окупанти все більше розуміють, що їхня “спецоперація” приречена на провал, тому систематично запускають свої “салюти” по населених пунктах сходу України”, – зазначили в СБУ.
Нагадаємо, що у травні в черговій перехопленій українськими спецслужбами розмові один з окупантів розповів, що російське керівництво дозволило використовувати в Україні заборонені міжнародним правом боєприпаси.
Російський солдат підтвердив, що проти цивільного населення України вони використовували заборонену зброю. Зокрема фосфорні та касетні бомби.
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