Російська армія продовжує використовувати заборонені у всьому світі фосфорні бомби у широкомасштабній війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цього разу від заборонених боєприпасів постраждав Бахмут, що у Донецькій області. Про це свідчить нове перехоплення Служби безпеки України.

“Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была”, – розповідає загарбник своїй дружині.

За словами окупанта, таке озброєння є лише у РФ: “у них нет такой х*йни, только у наших есть”.

У СБУ наголосили, що навіть такі методи не допоможуть російським загарбникам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини.

“Російські окупанти все більше розуміють, що їхня “спецоперація” приречена на провал, тому систематично запускають свої “салюти” по населених пунктах сходу України”, – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що у травні в черговій перехопленій українськими спецслужбами розмові один з окупантів розповів, що російське керівництво дозволило використовувати в Україні заборонені міжнародним правом боєприпаси.

Російський солдат підтвердив, що проти цивільного населення України вони використовували заборонену зброю. Зокрема фосфорні та касетні бомби.