Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Як повідомляється, Кремль продовжує надавати високу пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами Донецького сектора, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальних успіхів.
Зазначається, що за останні сім днів російські ворожі війська посилили обстріли з бронетехніки навколо міста Мар’їнка Донецької області, що знаходиться за 20 км на південний захід від Донецька. У розвідці Сполученого Королівства наголосили, що за Мар’їнку точаться бої ще з 2014 року.
Крім того, додається, що місто було значною мірою зруйноване артилерійськими перестрілками. Також у розвідці нагадали, що Мар’їнка контролює під’їзди до Донецька та ключової дороги Н15.
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