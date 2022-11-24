Про це він заявив в етері телемарафону.

За словами Юсова, росіяни й надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні. Проте щоб підготуватись до наступного такого обстрілу їм знадобиться близько тижня.

“Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні – ред.) – це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару”, – наголосив він.

Юсов додав, що Україна розуміє всі виклики, а тому готується до нових атак Росії, зокрема ЗСУ готують системи ППО для подальшої ефективної роботи.

Він додав, що запаси високоточної зброї у РФ виснажені, та пропри це у агресора залишилось ще чимало не високоточних ракет.

“Ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна “норма” і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ”, – зазначив Юсов.

Він зауважив, що найбільше у росіян залишилось ракет із систем С-300.

“Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати”, – резюмував Юсов.