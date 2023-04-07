Делегація російського футбольного союзу проголосувала на виборах до Конгресу УЄФА в Лісабоні – попри санкції через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це УЄФА підтвердив CNN.

У лютому 2022 року УЄФА – керівний орган європейського футболу – разом з ФІФА оголосили, що відсторонюють усі російські міжнародні та клубні команди від своїх змагань, включаючи чоловічу та жіночу Лігу чемпіонів, чоловічу Лігу Європи та чоловічу Лігу конференцій УЄФА, “до наступного повідомлення”.

У травні 2022 року російським збірним і клубам заборонили брати участь у змаганнях УЄФА, а заявку Росії на проведення Євро-2028 або Євро-2032 визнали неприйнятною.

“Так, делегація російського футбольного союзу була присутня на Конгресі УЄФА в Лісабоні та брала участь у голосуванні”, – сказав CNN представник УЄФА, додавши, що кожна асоціація-член має один голос.

“Згідно з рішенням Виконавчої ради УЄФА, відсторонення поширюється на російські збірні та клуби, а не на футбольну асоціацію”, – додали в УЄФА.

Цього тижня президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що заборону російським командам брати участь в європейських футбольних турнірах буде важко змінити, “доки не припиниться війна” (в Україні).