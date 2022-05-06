Однією з найбільших помилок Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну була думка, що вони зможуть домінувати у радіоелектронній боротьбі. Однак РФ зіштовхнулась з проблемами у сфері перехоплення та глушіння комунікацій, що є важливим елементом для воєнного успіху.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Неочікуваний для РФ провал на полі радіоелектронної боротьби (РЕБ) дає зрозуміти, що для Москви все почало відбуватись “не так” з 24 лютого – моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Невдачі на полі РЕБ зробили російську армію вразливою для атак.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес зауважив, що програш Росії у РЕБ – це “поєднання російської зарозумілості та української винахідливості”.

Електронна війна або ж РЕБ вважається екзотичним воєнним мистецтвом, яке може мати вирішальне значення на сучасному полі битви. Головна мета РЕБ – атакувати ворога маніпулюючи електромагнітним спектром: тобто створювати перешкоди, перехоплювати чи змінювати сигнали зв’язку, радарів, GPS тощо.

Вразливість Росії на полі битви РЕБ було яскраво зафіксована минулих вихідних, коли під Ізюмом (Харківська область) загинув російський генерал-майор Андрій Симонов – дин з найкращих спеціалістів РФ по РЕБ.

Те, що українським військовим вдалось завдати удар по такі надчутливій позиції, демонструє їх дивовижну майстерність точного наведення та атаки.

За словами експертів, Україна під’єдналась до російських комунікацій, заблокувала сигнали ворога, засліпила спостереження РФ та захопила деякі сучасні системи РЕБ Росії. США спільно з НАТО раніше надали українським воїнам обладнання для РЕБ та навчили ним користуватись. Проте американці наполягають, що українці самі пристосували цю зброю для захисту своєї країни.

Успіх України здається таким неймовірним, оскільки раніше США та НАТО вважали, що РФ буде домінувати у РЕБ, адже Росія створила такі системи, які теоретично могли б створити електронне коло для захисту своїх військових, ефективно засліплюючи противника. Американські експерти побоювались, що тоді ЗСУ будуть ізольовані та не зможуть навіть спілкуватись у цьому “електронному тумані”.

Проте Україна посилила свої можливості після того, як у 2014 році Росія захопила Крим та частину Донбасу. Тоді РФ мала вагомий успіх у РЕБ, тому у Пентагоні побоювались що це повториться і після 24 лютого 2022 року.

Та коли російська армія готувалась до повномасштабного вторгнення вона допустила дві помилки:

у РФ вважали, що Україна у сфері РЕБ залишилась на рівні 2014 року

Росія не врахувала вплив обладнання РЕБ, яке НАТО надало Україні

Після 2015 року США постачали Україні захищені радіостанції L3Harris, які неможливо легко заглушити, як це було раніше, коли Україна користувала радянським обладнанням.

За словами американських експертів, російський метод ведення війни на полі бою РЕБ має деякі обмеження. Зокрема їхні системи більше підходять для стаціонарних позицій, а не багатоаспектного мобільного наступу. Проте російські системи РЕБ добре діяли у зоні бойових дій на Донбасі після 2014 року і можуть повторити цей успіх на Донбасі вже у 2022 році.

Ще однією перешкодою для російської системи РЕБ стала централізована ієрархічна командна структура, адже поруч не було офіцерів, які могли б швидко налаштувати та зремонтувати ці системи. А оскільки Росія не мала повного панування в українському повітряному просторі, їх літаки з РЕБ часто літали над територією Росії чи Білорусі, що обмежувало можливість глушіння.

Коли комунікаційне обладнання росіян перестало працювати, вони почали користуватись мобільними телефонами, підключеними до української мережі, таким чином розкривши свої плани та місцезнаходження.

Ще одна невдача спіткала росіян коли українські захисники захопили найбільш чутливу частину російської системи РЕБ, зокрема передовий комплекс “Красуха-4”, який українці швидко намагались освоїти та перенаправити проти росіян.