Росія програла «стратегічно та оперативно» через рік після повномасштабного вторгнення в Україну – генерал Міллі

14 лютого у Брюсселі голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що трохи менше ніж рік після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну, Росія "програла в стратегічному, оперативному і тактичному плані".

Про це повідомляє CNN.

Американський генерал зауважив, що Путін хибно сподівався, що зможе швидко перемогти Україну, розірвати альянс НАТО і діяти безкарно.

Україна залишається вільною, вони залишаються незалежними. НАТО і ця коаліція ніколи не були сильнішими, і Росія тепер є глобальною парією. І світ залишається сповнений українською хоробрістю та стійкістю. Коротко кажучи, Росія програла — вони програли стратегічно, оперативно і тактично, і вони платять величезну ціну на полі бою”, – наголосив Міллі.

Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін перебувають у Брюсселі на дев’ятій зустрічі Контактної групи з питань оборони України, аби обговорити постійну підтримку України під час її боротьби проти Росії.

Американський генерал також заявив, що поки Путін “не припинить війну за своїм вибором”, міжнародне співтовариство “продовжуватиме підтримувати Україну обладнанням і можливостями, необхідними для самооборони”.