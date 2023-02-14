Росія програла «стратегічно та оперативно» через рік після повномасштабного вторгнення в Україну – генерал Міллі

Про це повідомляє CNN.
Американський генерал зауважив, що Путін хибно сподівався, що зможе швидко перемогти Україну, розірвати альянс НАТО і діяти безкарно.
Україна залишається вільною, вони залишаються незалежними. НАТО і ця коаліція ніколи не були сильнішими, і Росія тепер є глобальною парією. І світ залишається сповнений українською хоробрістю та стійкістю. Коротко кажучи, Росія програла — вони програли стратегічно, оперативно і тактично, і вони платять величезну ціну на полі бою”, – наголосив Міллі.
Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін перебувають у Брюсселі на дев’ятій зустрічі Контактної групи з питань оборони України, аби обговорити постійну підтримку України під час її боротьби проти Росії.
Американський генерал також заявив, що поки Путін “не припинить війну за своїм вибором”, міжнародне співтовариство “продовжуватиме підтримувати Україну обладнанням і можливостями, необхідними для самооборони”.
- НАТО має намір створити координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури. Блок планує зробити такий крок після ймовірних актів саботажу на газопроводах “Північний потік” та “Північний потік-2”.
- Члени НАТО готують інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті високої інтенсивності. Вони розробляють план на випадок застосування Статті 5 про взаємозахист або на випадок військових дій за межами цієї статті.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припускає, що війна РФ проти України буде затяжною, тож наголосив на необхідності продовження військової підтримки Києву.