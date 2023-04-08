Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об’єднаних Націй, що є ознакою того, що опір міжнародної спільноти її повномасштабному вторгненню в Україну залишається сильним.

Про це повідомляє Associated Press.

Під час голосування в Економічній та Соціальній раді ООН (ЕКОСОР), яка налічує 54 членів, Росія зазнала поразки від Румунії у боротьбі за місце у Комісії зі становища жінок.

Також Росія програла Естонії членство у виконавчій раді дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. Крім того, РФ зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії з попередження злочинності й кримінального правосуддя

Після голосування амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що це чіткий сигнал від членів ЕКОСОС про те, що жодна країна не має займати позиції в критичних органах ООН, коли вона грубо порушує статут ООН.

Під час голосування за членів 14 комісій, рад та експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку шляхом акламації, від якої США та Велика Британія відмежувалися, заявивши, що повномасштабне вторгнення РФ порушує міжнародне право та територіальну цілісність України.

Росія також була обрана шляхом акламації до складу міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Зазначимо, що раніше амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія взагалі не повинна бути в ООН, однак нині РФ є членом Радбезу організації, й американське керівництво не може це змінити.

Говорячи про головування Москви у Раді безпеки ООН цього місяця, Томас-Грінфілд наголосила, що Росія не має права бути членом Радбезу. Крім того, вона додала, що Сполучені Штати будуть взаємодіяти з РФ зі ряду важливих питань порядку денного Ради безпеки.

“Це не лише Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров”, – прокоментувала Томас-Грінфілд.

Також вона підкреслила, що нині немає жодних планів щодо контактів із Лавровим.