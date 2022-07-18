Про це повідомила пресслужба посольства у Facebook.
Останнім часом поряд у посольстві відзначили не лише помітну пропагандистську атаку в соцмережах, а також і антиукраїнські демонстрації, які фінансуються російським урядом. Зокрема, такі демонстрації відбулися в таких ізраїльських містах, як Хайфа, Нетанія та перед українським посольством в Ізраїлі
Посол України Євген Корнічук: “Ми не схвильовані та не здивовані, коли російське фінансування направлене на оману громадськості в Ізраїлі. Незважаючи на розроблені демонстрації, ми знаємо, що ізраїльська громадська більшість підтримує Україну та виступає проти жорстокого нападу Росії. “
Як наголошували в BBC News, Ізраїль знаходиться між двома вогнями, а протести – проукраїнські та проросійські – там дійсно частішають. І якщо на проукраїнських протестах збирається більше народу, то на проросійських менше, а деякі просто переїжджають з міста в місто для участі у нових демонстраціях.
Прихильники Росії виступають мовбито проти “українського нацизму”, спекулюючи травмою євреїв у Другій світовій війні. Нещодавню демонстрацію в ізраїльському місті Хайфа провела організація “Ізраїльський антинацистський фронт” (Хазіт анти-націт ісраэліт).
Під час ізраїльських мітингів “Zа русский мир” використовується російська пропагандистська риторика з виправдання війни в Україні, мовляв, як повідомляється в місцевому ЗМІ, російська сторона веде “вимушену спецоперацію” з денацифікації України.
Так виглядає один із проросійських мітингів в Ізраїлі:
- Нагадаємо, ізраїльський Верховий суд вирішив скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд українців. Рішення має реалізувати уряд країни.
- На початку червня посол України Євген Корнійчук закликав Ізраїль продати свою систему перехоплення ракет “Залізний купол”, а також надати протитанкові ракети для захисту населення від російського нападу.
- Ізраїль завершив етап свого нейтралітету у ставленні до війни. На це вплинули, зокрема, антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та очолюваного ним відомства загалом.