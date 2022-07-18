Російська агресія щодо України шириться і на Ізраїль. Як зазначило посольство України в Ізраїлі, останнім часом почастішали антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі.

Про це повідомила пресслужба посольства у Facebook.

Останнім часом поряд у посольстві відзначили не лише помітну пропагандистську атаку в соцмережах, а також і антиукраїнські демонстрації, які фінансуються російським урядом. Зокрема, такі демонстрації відбулися в таких ізраїльських містах, як Хайфа, Нетанія та перед українським посольством в Ізраїлі

Посол України Євген Корнічук: “Ми не схвильовані та не здивовані, коли російське фінансування направлене на оману громадськості в Ізраїлі. Незважаючи на розроблені демонстрації, ми знаємо, що ізраїльська громадська більшість підтримує Україну та виступає проти жорстокого нападу Росії. “

Як наголошували в BBC News, Ізраїль знаходиться між двома вогнями, а протести – проукраїнські та проросійські – там дійсно частішають. І якщо на проукраїнських протестах збирається більше народу, то на проросійських менше, а деякі просто переїжджають з міста в місто для участі у нових демонстраціях.

Прихильники Росії виступають мовбито проти “українського нацизму”, спекулюючи травмою євреїв у Другій світовій війні. Нещодавню демонстрацію в ізраїльському місті Хайфа провела організація “Ізраїльський антинацистський фронт” (Хазіт анти-націт ісраэліт).

Під час ізраїльських мітингів “Zа русский мир” використовується російська пропагандистська риторика з виправдання війни в Україні, мовляв, як повідомляється в місцевому ЗМІ, російська сторона веде “вимушену спецоперацію” з денацифікації України.

Так виглядає один із проросійських мітингів в Ізраїлі: