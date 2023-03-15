У міністерстві оборони КНР повідомили, що 15 березня Китай, Росія та Іран розпочнуть спільні військові навчання.

Про це інформує CNN.

Згідно з повідомленням оборонного відомства Китаю, навчання проходитимуть в Оманській затоці.

Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня, йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що цьогорічні військові навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях Ірану, Росії та Китаю, проведених у 2019 та 2022 роках.

У виданні також нагадали, що Китай створив “безмежне” партнерство з Росією під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, поглибивши дипломатичні та економічні зв’язки між Москвою та Пекіном.

Західні чиновники також раніше висловлювали занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги, хоча Пекін це заперечує.

Окрім цього, за останні місяці РФ поглибила оборонне партнерство з Іраном.