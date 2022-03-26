Росія проводить військові навчання на Курильських островах, на які претендує Японія. Росіяни припинили мирні переговори з японцями через санкції, які запровадила країна проти РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Загалом до навчань залучили понад три тисячі військовослужбовців та кілька сотень бойової та спеціальної техніки.

У російських офіційних установах не зазначають де саме проходили навчання. Проте, японські ЗМІ повідомили, що вони були на території, захопленій Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни.

Нагадаємо, що у вівторок Росія вийшла з переговорів і тимчасово припинила спільні економічні проєкти, пов’язані з островами, у відповідь на приєднання Японії до санкцій через агресію РФ в Україні.