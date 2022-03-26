Про це повідомляє Reuters.
Загалом до навчань залучили понад три тисячі військовослужбовців та кілька сотень бойової та спеціальної техніки.
У російських офіційних установах не зазначають де саме проходили навчання. Проте, японські ЗМІ повідомили, що вони були на території, захопленій Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни.
Нагадаємо, що у вівторок Росія вийшла з переговорів і тимчасово припинила спільні економічні проєкти, пов’язані з островами, у відповідь на приєднання Японії до санкцій через агресію РФ в Україні.
- Варто зазначити, що Японія не визнає суверенітет Росії над південними Курилами протягом 50 років, а вихід РФ з переговорного процесу щодо цієї теми демонструє “шалене роздратування Москви до Токіо”.
- Раніше у МЗС РФ заявили, що їхня країна не продовжуватиме перемовини з Японією щодо мирного договору відносно південних Курильських островів.
- Також Японський уряд дозволив в’їзд в країну українським тимчасово переміщеним особам, навіть якщо в країні у них немає родичів або знайомих, які могли б виступити як поручитель.