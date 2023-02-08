У Росії пригрозили Боснії і Герцоговині, якщо вона приєднається до НАТО або будь-якої організації, яку Кремль визначає як ворожу. У РФ заявили, що залишають за собою право на пропорційну відповідь.

Про це повідомив російський посол у Сараєво Ігор Калабухов.

Посольство опублікувало текст з нагоди російського “Дня дипломатії”. У ньому посол наголосив, що “Боснія і Герцеговина вільна зробити будь-який крок на світовій арені”. Проте керівництво країни має розуміти, що РФ “має право захистити себе”, якщо Боснія вступить в блок, у якого за його словами, головною метою якого є знищення Росії.

Він додав, що Москва відчуває себе спокійно та не має потреби зміцнювати захист, поки Боснія і Герцоговина не вживає заходів проти Росії.

“Тут можна заперечити, що гіпотетично входити в НАТО чи ЄС можна з абсолютно іншими намірами, які не мають жодного стосунку до Росії… Але будьмо реалістами – якщо умовний Брюссель чи Вашингтон накажуть розгорнути ядерні системи з ракетами, націленими на Москву, то умовне Сараєво, увійшовши до організацій під їхнім керівництвом, буде змушене це зробити. Тож так, вибір вільний, але, будь ласка, не обмежуйте нас у праві на відповідь”, — зазначив російський дипломат.

Він підсумував, що “ніхто не буде натискати червону кнопку”, поки Кремль не буде повністю вневнений “в реальності підлих планів знищення нашої країни”.

“Поки ми не будемо на 100% впевнені в реальності підлих планів знищення нашої країни, ніхто не буде натискати червону кнопку. Якщо говорити серйозно, то я не думаю, що варто очікувати екстремального розвитку подій””, — додав він.

Зазначимо, що Боснія бере участь у Плані дій щодо членства в НАТО. Поки країна не досягла незначного прогресу на шляху до членства в Альянсі.