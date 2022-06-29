Голова конституційного комітету Ради федерації РФ Андрій Клішас заявив, що Норвегія може втратити суверенітет над Шпіцбергеном після того, як Росії відмовили у пропуску вантажів на норвезький архіпелаг.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

15 червня Норвегія не дозволила Росії надіслати вантажі російським поселенням на норвезькому архіпелазі Шпіцберген.

Вантаж РФ зупинили на прикордонному пропускному пункті Стурскуг – єдиному пропускному пункті на норвезько-російському кордоні.

Зазначається, що влада Норвегії ще у квітні заявила про рішення закрити Стурскуг для проїзду російських вантажних автомобілей та заборонити захід російським суднам (окрім риболовних) у порти Норвегії.

У Росії ж, у відповідь, почали погрожувати Норвегії втратою суверенітету над Шпіцбергеном.

Зокрема Андрій Клішас наголосив, що “норвезький суверенітет над Шпіцбергеном під великим питанням” після того, як на архіпелаг не пропустили російські вантажі.

За словами віцеспікера Ради федерації Костянтина Косачева, відмовляючи РФ Осло нібито порушив Паризький договір від 1920 року, згідно з яким сторони, зокрема Норвегія та Росія, визнають суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном на умовах, що країнам-учасницям дозволяють ввозити вантажі на архіпелаг без жодних обмежень.

ДОВІДКА: Шпіцберген – єдиний населений острів норвезького архіпелагу.

На острові проживає близько 3400 мешканців (із них 1500 норвежців), які мешкають переважно в адміністративному центрі норвезької провінції Свальбард — Лонг’їрі.

Більшість працює в зимовий час на вугільних шахтах компанії “Det Store Norske” за річним контрактом. Частина населення мешкає тут уже багато років. Також працює група вчених, що займається дослідженням озонової діри і місцевої флори і фауни.

Решту населення становлять дві російські громади, що розташовані у шахтарських селищах Пірамідені та Баренцбурзі. Роботи з видобутку вугілля в Пірамідені припинили у 1995 році. Відносини росіян і норвежців цілком добросусідські.