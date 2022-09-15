Про це посилаючись на заяву Захарової повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
За словами Захарової, якщо раптом Сполучені Штати ухвалять рішення про постачання Україні ракет великої дальності – це стане перетином “червоної лінії”.
Вона додала, що після цього США стануть “безпосередньою стороною конфлікту”.
Речниця російського МЗС також наголосила, що у такому випадку Росія залишає за собою право “адекватно реагувати” на дії США.
“Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма доступними нам засобами”, – сказала вона.
- Україна запросила у США та їхніх союзників додаткові постачання озброєння, зокрема ракетні системи з радіусом дії до 300 кілометрів, а саме балістичні ракети класу земля-земля ATACMS.