Про це посилаючись на заяву Захарової повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами Захарової, якщо раптом Сполучені Штати ухвалять рішення про постачання Україні ракет великої дальності – це стане перетином “червоної лінії”.

Вона додала, що після цього США стануть “безпосередньою стороною конфлікту”.

Речниця російського МЗС також наголосила, що у такому випадку Росія залишає за собою право “адекватно реагувати” на дії США.

“Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма доступними нам засобами”, – сказала вона.