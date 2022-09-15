Речниця російського МЗС Марія Захорова пригрозила Сполучним Штатам наслідками, якщо вони передадуть Україні ракети великої дальності.

Про це посилаючись на заяву Захарової повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами Захарової, якщо раптом Сполучені Штати ухвалять рішення про постачання Україні ракет великої дальності – це стане перетином “червоної лінії”.

Вона додала, що після цього США стануть “безпосередньою стороною конфлікту”.

Речниця російського МЗС також наголосила, що у такому випадку Росія залишає за собою право “адекватно реагувати” на дії США.

“Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма доступними нам засобами”, – сказала вона.