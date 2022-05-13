Про це повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на фінську енергетичну компанію RAO Nordic.
Відомо, що RAO Nordic є субпідрядником російської енергетичної компанії “Інтер РАО”.
У повідомленні йдеться про те, що припинення енергопостачання пов’язане з несплатою за вже надані із 6 травня об’єми.
“Сподіваємося, що ситуація скоро вирішиться, і торгівлю електроенергією з Росією буде відновлено”, — зазначає Nordic.
Відомо, що російською електроенергією покривається лише близько 10 % потреб Фінляндії. Речник “Фінської Енергетики” зауважив, що дефіциту електроенергії в країні не буде, однак ціни на неї зростуть.
- Раніше повідомлялося про підготовку Фінляндії до відмови від російського газу.
- Також прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявляла, що вступ країни до НАТО насамперед має на меті безпеку громадян.