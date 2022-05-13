З суботи, 14 квітня, Росія припинить постачання електроенергії до Фінляндії.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на фінську енергетичну компанію RAO Nordic.

Відомо, що RAO Nordic є субпідрядником російської енергетичної компанії “Інтер РАО”.

У повідомленні йдеться про те, що припинення енергопостачання пов’язане з несплатою за вже надані із 6 травня об’єми.

“Сподіваємося, що ситуація скоро вирішиться, і торгівлю електроенергією з Росією буде відновлено”, — зазначає Nordic.

Відомо, що російською електроенергією покривається лише близько 10 % потреб Фінляндії. Речник “Фінської Енергетики” зауважив, що дефіциту електроенергії в країні не буде, однак ціни на неї зростуть.