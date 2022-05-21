Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.
“Імпорт газу через пункт входу міста Іматра припинено”, – йдеться в заяві фінського державного оператора системи транспортування природного газу Gasgrid Finland.
Фінський державний постачальник газу Gasum у п’ятницю заявив, що “Газпром” попередив про зупинку постачання газу у ніч на суботу. У суботу це підтвердилося.
“Газпром експорт” повідомив, що потоки будуть скорочені, через те, що фінська державна енергетична компанія Gasum не дотримувалась нових російських правил, які вимагають розрахунків у рублях. Саме тому постачання природного газу до Фінляндії припинено.
Натомість уряд Фінляндії заявив, що вони готові до припинення російських потоків. Адже у Фінляндії на газ, який надходить з Росії припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.
“Фінська газова система збалансована як фізично, так і комерційно”, – додали у Gasgrid Finland.
Відтепер протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел через трубопровід Balticconnector. Він з’єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.
- Нагадаємо, що раніше головна газова компанія Фінляндії Gasum повідомила, що постачання газу з РФ можуть бути припинені 20-21 травня.
- Росія запровадила санкції проти дочірніх компаній “Газпрому” у Європі та США. Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, російські організації не зможуть укладати угоди з підсанкційними компаніями та виконувати свої обов’язки по діючих угодах.
- Російська компанія “Газпром” надіслала листа до ЄС, намагаючись переконати у можливості продовжувати платити за газ у рублях, не порушуючи санкцій.