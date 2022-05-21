Російський "Газпром" у суботу припинив експорт газу до Фінляндії. Про це заявив оператор фінської газової системи. Це стало останнім загостренням суперечки щодо енергетичних платежів із західними країнами.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

“Імпорт газу через пункт входу міста Іматра припинено”, – йдеться в заяві фінського державного оператора системи транспортування природного газу Gasgrid Finland.

Фінський державний постачальник газу Gasum у п’ятницю заявив, що “Газпром” попередив про зупинку постачання газу у ніч на суботу. У суботу це підтвердилося.

“Газпром експорт” повідомив, що потоки будуть скорочені, через те, що фінська державна енергетична компанія Gasum не дотримувалась нових російських правил, які вимагають розрахунків у рублях. Саме тому постачання природного газу до Фінляндії припинено.

Натомість уряд Фінляндії заявив, що вони готові до припинення російських потоків. Адже у Фінляндії на газ, який надходить з Росії припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.

“Фінська газова система збалансована як фізично, так і комерційно”, – додали у Gasgrid Finland.

Відтепер протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел через трубопровід Balticconnector. Він з’єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.