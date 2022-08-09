Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що РФ прислала на тимчасово окуповані території новий батальон, який зокрема складається з засуджених злочинців. Як наслідок - ставлення російських окупантів до мирного населення різко погіршилось.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

В Інституті вивчення війни, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки України зауважили, що на тимчасово окуповану Балаклію росіяни перекинули новий батальйон, до складу якого входять злочинці. Вони були засуджені, однак їх випустили, оскільки вони погодились брати участь у війні проти України.

Після цього у Балаклії різко зросла жорстокість та аморальна поведінка росіян щодо цивільного населення.

Також експерти заявили, що і в тимчасово окупованій частині Херсонської області російські армійці почали гірше ставитись до місцевого мирного населення. Зокрема випадки тиску на цивільних зафіксовані на блокпостах у Голій Пристані.

Окрім цього, між російськими окупаційними підрозділами різних етнічних груп посилюються конфлікти на расовій основі, що впливає на безпеку мирного населення на окупованих територіях

Зокрема російські силовики застрелили чеченського заступника командира частини в Запоріжжі з етнічних мотивів. У ГУР також повідомили, що в Зеленопіллі Луганської області нетверезий російський військовий за кермом БТР збив електроопору, знеструмивши місто.

Аналітики ISW наголосили: ці випадки свідчать про те, що Кремль намагається мобілізувати якомога більше росіян, не зважаючи на те, чи мають вони військовий досвід.

“Щойно мобілізовані російські батальйони, ймовірно, гірше навчені, менш професійні та більш жорстокі стосовно окупованого населення, ніж професійні російські солдати чи навіть призовники, які пройшли формальну військову підготовку до їхнього розгортання. Російські війська можуть дедалі частіше розгортати низькоякісні, погано навчені підрозділи, наприклад ті, що складаються із засуджених, для контролю над населенням в окупованих частинах України. Таке розгортання може зменшити компетенцію окупаційної влади та контрпартизанських операцій і може збільшити підтримку Україною рухів, які чинять опір російській окупації”, – наголосили експерти.