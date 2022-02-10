10 лютого Російська Федерація скасувала заплановане блокування Азовського моря, проте, як і раніше, має намір перекривати Чорне море.

Про це повідомив головний редактор BlackSeaNews, керівник проєкту “Інститут Чорноморських стратегічних досліджень” Андрій Клименко у Facebook.

10 лютого, о 16:43 Управління навігації та океанографії міноборони РФ повідомило про анулювання перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.

“По Чорному морю все без змін (поки що), а порти Чорного моря – це 95% українського експорту, порти Азова – 5% (разом це майже половина всього експорту України)”, – наголосив Андрій Клименко.

Він зауважив щодо декількох варіантів такої поведінки РФ. Або за добу зусиллями військових, дипломатів, політиків та бізнесменів вдалося створити безпрецедентний тиск щодо цієї проблеми. Окрім цього, він наголосив, що міністр закордонних справ Великої Британії використала цю тему під час зустрічі з Лавровим в Москві. (для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свободою слова).

Проте, є ймовірність того, що Росія готує “якусь нову підлість”, зауважив журналіст.

Під час російських навчань мали перекрити значну частину морських районів. А саме практично весь південь Азовського моря і північно-західну частину Чорного моря. Росія оголосила їх небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого, коли навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

В МЗС України висловили рішучий протест щодо рішення РФ відносно блокування акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом військово-морських навчань.

Своєю чергою, у ВМС України заявили про готовність до будь-яких подій й готовність захищати країну з морського напрямку.