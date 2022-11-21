Пані посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак констатувала про різницю в реакціях української та російської влади на розкриття воєнних злочинів з боку своїх військових.

Про це вона розповіла під час брифінгу, розшифрованому на сайті Державного департаменту США

Бет Ван Шак наголосила, що закони війни рівною мірою поширюються на всі сторони, як на державу-агресора, так і на державу-захисника.

“Але коли мова заходить про війну в Україні, на цьому еквівалентність закінчується”, – констатувала вона.

Ван Шак наголосила, що російські війська демонструють “абсолютний масштаб злочинності”, “величезний порівняно з тими звинуваченнями, які ми бачили проти українських сил”.

Також вона констатувала, що коли справа доходить до реакції влади на такі звинувачення – різниця також є величезною. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченням, неправдивою та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнала зловживання, засудила їх і пообіцяла їх розслідувати.

“Ми закликаємо Україну продовжувати дотримуватись міжнародних зобов’язань у цьому конфлікті – і ми продовжуємо повторювати важливість того, що всі сторони конфлікту повинні дотримуватись міжнародного права, інакше стикаються з наслідками”, – наголосила пані посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя.