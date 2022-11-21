Про це вона розповіла під час брифінгу, розшифрованому на сайті Державного департаменту США
Бет Ван Шак наголосила, що закони війни рівною мірою поширюються на всі сторони, як на державу-агресора, так і на державу-захисника.
“Але коли мова заходить про війну в Україні, на цьому еквівалентність закінчується”, – констатувала вона.
Ван Шак наголосила, що російські війська демонструють “абсолютний масштаб злочинності”, “величезний порівняно з тими звинуваченнями, які ми бачили проти українських сил”.
Також вона констатувала, що коли справа доходить до реакції влади на такі звинувачення – різниця також є величезною. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченням, неправдивою та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнала зловживання, засудила їх і пообіцяла їх розслідувати.
“Ми закликаємо Україну продовжувати дотримуватись міжнародних зобов’язань у цьому конфлікті – і ми продовжуємо повторювати важливість того, що всі сторони конфлікту повинні дотримуватись міжнародного права, інакше стикаються з наслідками”, – наголосила пані посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя.
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