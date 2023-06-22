Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 22 червня заявив, що Москва розглядає запит Сполучених Штатів відвідати журналіста Евана Гершковича, якого Росія затримала за звинуваченням в шпигунстві, яке він заперечує.

Джерело: The Business Standard

Американський репортер Еван Гершкович був заарештований у березні 2023 року російською владою за звинуваченням у шпигунстві. Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії звинуватила його в зборі військової таємниці в місті Єкатеринбург.

Гершкович і його роботодавець Wall Street Journal заперечують звинувачення.

Спочатку його тримали під вартою до 29 травня, але минулого місяця суд продовжив йому термін утримання під вартою до 30 серпня.

Сполучені Штати стверджують, що його затримали неправомірно і закликають до негайного звільнення Гершковича. Палата представників Конгресу США у вівторок, 20 червня, одноголосно проголосувала за резолюцію, яка закликає Росію звільнити журналіста.