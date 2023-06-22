Джерело: The Business Standard
Американський репортер Еван Гершкович був заарештований у березні 2023 року російською владою за звинуваченням у шпигунстві. Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії звинуватила його в зборі військової таємниці в місті Єкатеринбург.
Гершкович і його роботодавець Wall Street Journal заперечують звинувачення.
Спочатку його тримали під вартою до 29 травня, але минулого місяця суд продовжив йому термін утримання під вартою до 30 серпня.
Сполучені Штати стверджують, що його затримали неправомірно і закликають до негайного звільнення Гершковича. Палата представників Конгресу США у вівторок, 20 червня, одноголосно проголосувала за резолюцію, яка закликає Росію звільнити журналіста.
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