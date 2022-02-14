Рада Держдуми Росії розгляне проєкт постанови стосовно визнання самопроголошених так званих "ДНР" і "ЛНР". До російського парламенту один із проєктів внесла керівна партія РФ "Єдина Росія" з проханням до президента Володимира Путіна визнати так звані "республіки".

Про це повідомляється в проєкті постанови на урядовому сайті РФ.

У січні 2022 року подібний проєкт внесла партія “КПРФ”, тому їх розглянуть обидва. Перша пропозиція передбачає розглянути проєкт негайно, а друга спочатку направити його до Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії, до інших урядових структур і вже потім почати працювати із ним. “Єдина Росія”, що становить більшість в Держдумі, виступала за постачання самопроголошеним “республікам” військової продукції, а також надання соціальної допомоги.

За підсумками завтрашнього голосування проєкт або одразу винесуть на пленарне засідання, або спочатку відправлять до МЗС на консультації.

Паралельно із тим, що РФ де-факто визнає російську присутність на Донбасі, їхня пропаганда вже просувала фейки щодо української агресії. Російські пропагандисти називали озброєння України підготовкою для атаки на Донбасі, хоча активізація безпекового питання сталася саме через стягування до кордонів 100 тисяч військовослужбовців і техніки РФ. Подібні висловлювання лунають від прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, “голови” невизнаного й окупованого “парламенту” Криму Володимира Константинова та представника так званої “народної міліції ДНР” Едуарда Басуріна. Зокрема останній заявляв, що нібито Україна вже підготувала плани щодо “вторгнення”.

Західні партнери неодноразово заявляли, що одним із варіантів можливого нападу можуть стати подібні заяви. Іншими словами російські пропагандисти та керівництво Кремля у такий спосіб можуть готувати виправдання для вторгнення на територію України.

Зазначимо, що Путін у 2019 році підписав указ про спрощення процедури отримання жителями так званих “ЛНР” та “ДНР” російських паспортів. Пункти видачі відкрили у Ростовській області. Керівництво РФ прикривало такий елемент гібридної війни “гуманітарним характером”. До 2022 року отримали паспорти понад 720 тисяч жителів на підконтрольній Росії території.

Одним із порушенням територіальної цілісності та суверенітету України вважають доручення Путіна стосовно соцвиплат через російський портал “держпослуги”. У повідомленні йдеться, що подібний крок щодо жителів окупованих територій є продовженням примусової інтеграції населення із залученням власних політичних, економічних і соціальних інтересів РФ. Донбас залишається суверенною територією України, проте через діяльність бойовиків РФ Київ тимчасово не має можливості контролювати їх.