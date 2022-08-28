РФ планує розгорнути додаткові добровольчі батальйони задля зміни становища на Півдні та Сході. Проте, Інститут вивчення війни сумнівається в ефективності цієї ініціативи, попри новішу зброю.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Добровольчі батальйони, що входять до складу 3-го армійського корпусу Росії, ймовірно, будуть розгорнуті в Україні в спеціальних загальновійськових підрозділах для відновлення наступальних операцій, можливо, на напрямку Донецька та Півдня. Добровольчі батальйони, які формує Росія, розділили на дві загальні групи, як раніше повідомляв ISW. Деякі батальйони відправляються на передову, щойно завершать скорочену початкову підготовку. Інші об’єднувалися в новий 3-й армійський корпус.

Аналіз Janes Intelligence Group нових зображень із бойової підготовки підрозділів 3-го армійського корпусу на полігоні Муліно в Нижньому Новгороді виявив їх тренування з сучаснішою російською технікою, такою як БМП-3, танки Т-80БВМ і Т-90М, а також новітні варіанти автоматів АК-12.

Інші російські добровольчі батальйони, які воювали в Україні, наприклад північноосетинський батальйон “Аланія”, не вступали в бій зі старішою технікою. Той факт, що підрозділи 3-го армійського корпусу тренуються на кращому озброєнні та, очевидно, стримуються для розгортання в більш злагоджені загальновійськові групи, свідчить про те, що російські військові мають намір залучити їх до наступальних операцій і сподіваються відновити темпи десь уздовж лінії фронту. Повідомляється, що частини 3-го армійського корпусу вже розгортаються з Нижнього Новгорода ближче до кордону Росії з Україною. Базована в Грузії Conflict Intelligence Team (CIT) помітила танки Т-80БВ і Т-90М, які були в Муліно, ймовірно, 3-й армійський корпус перекинув у Ростовську область 27 серпня.

Якщо це повідомлення відповідає дійсності, це може свідчити про те, що російські військові мають намір залучити 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій поблизу міста Донецьк, де рух навколо Мар’їнки, Пісків та Авдіївки зупинився після досягнення певних успіхів. Елементи 3-го армійського корпусу також можуть розгорнутися на південній осі. Російське місцеве ЗМІ повідомило, що хабаровський крайовий батальйон

Місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи в тимчасово окупованому Херсоні біля виправної колонії №90, де ймовірно окупанти зберігали боєприпаси.

У Запоріжжі російські військові поцілили в школу-інтернат. Деякі корпуси навчального закладу вже не підлягають відновленню.

Протягом 27 серпня з 10 ранку до 10 вечора по прикордонню Сумської області , зі сторони Росії “прилетіло” понад 220 снарядів та мін.

Барон Корф” підтримуватиме розгортання російських польових постів у Херсонській області та забезпечуватиме командування та управління новим 3-м армійським корпусом Росії, вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, розгорне елементи 3-го армійського корпусу до Херсона та півдня України.

Однак елементи 3-го армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць. Краще оснащення не обов’язково робить сили ефективнішими, якщо особовий склад не є добре навченим чи дисциплінованим, як багато членів добровольчих підрозділів 3-го армійського корпусу. Для багатьох добровольчих підрозділів 3-го армійського корпусу попередній військовий досвід не є обов’язковим.

Зображення елементів 3-го армійського корпусу показують, що добровольці були фізично непридатними та старими.

Аналітики також відзначають, що відсутність у Росії досвідчених унтерофіцерів зашкодить ефективності 3-го армійського корпусу. Раніше ISW також коментувала повідомлення про недисциплінованість особового складу 3-го армійського корпусу.