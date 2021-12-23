Про це повідомили у Міноборони РФ.
“Навчання стартують сьогодні на кримському військовому полігоні Опук. Як зазначили в МО РФ, будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості і прикриття військ від засобів повітряного нападу і безпілотних літальних апаратів”, – йдеться у повідомленні.
Під час навчань російські солдати відпрацюють десантно-штурмові дії на гелікоптерах з метою блокування захопленого району і забезпечення швидкого наступу головних сил з’єднання, які пройдуть за вогневої підтримки армійської авіації (вертольоти Мі-35).
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Відомо, що навчання в Краснодарському краї стартують 24 грудня. Десантники відпрацюють прийоми ведення бойових дій на коротких дистанціях, а також розвідувально-наголошені дії артилерійським дивізіоном 2С9 Нона.
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Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців і понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки.
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