Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни-агресора.
Навчання відбуватимуться на 30 полігонах у Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях, Кубані, Ставропольському краю, тимчасово окупованому Криму та Північному Кавказі.
“На базі основних полігонів для розміщення особового складу розгорнуті автономні польові табори АПЛ-500, у тому числі на полігонах Прудбой у Волгоградській області, Ашулук – в Астраханській області, Тарське – у Північній Осетії, Миколо-Олександрівський – на Ставропіллі, Кадамовський та Кузьмінський – у Ростовській області та Опук – у Криму. Також вперше стартували навчальні заняття на новому полігоні Нестерівський в Інгушетії та Даниловський полігоні у Волгоградській області”, – йшлося у повідомленні.
З цього приводу заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров у тимчасово окупованому Севастополі відкрив урочистий мітинг і виступив з промовою. Він привітав російських вояків з початком навчального періоду та побажав “досягти високих результатів у бойовій підготовці”.
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