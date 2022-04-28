Про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies, опубліковані The Washington Post.
На знімках видно два загони для дельфінів на вході до Севастопольської гавані в Криму, яку російські війська тимчасово окупували у 2014 році.
Вперше про це повідомив аналітик підводних човнів Х. І. Саттон для Військово-морського інституту США.
***BREAKING***
Evidence #Russian Navy trained dolphins deployed to entrance of Sevastopol Harbor during #Ukraine war. You heard it here first.
First found in low-resolution Sentinel 2 imagery
Thx for help from @COUPSURE and unnamed othershttps://t.co/Fhtek0CVaA
— H I Sutton (@CovertShores) April 27, 2022
За його словами, дельфінів можуть використати для протидії українським дайверам-фахівцям, які можуть саботувати російські військові кораблі в порту. Підготовкою морських ссавців для такої ролі раніше вже займалися у США та РФ.
В листі до The Post представник Maxar Technologies погодився з аналізом Саттона та поясненням про загони для дельфінів.
- Нагадаємо, що ракетний крейсер “Москва”, флагман російського флоту став 2064-м номером у реєстрі підводної культурної спадщини України.
- Також згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера “Москва” українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета “Нептун” пошкодила інший ворожий корабель – “Адмірал Ессен”.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.