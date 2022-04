Про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies, опубліковані The Washington Post.

На знімках видно два загони для дельфінів на вході до Севастопольської гавані в Криму, яку російські війська тимчасово окупували у 2014 році.

Вперше про це повідомив аналітик підводних човнів Х. І. Саттон для Військово-морського інституту США.

***BREAKING***

Evidence #Russian Navy trained dolphins deployed to entrance of Sevastopol Harbor during #Ukraine war. You heard it here first.

First found in low-resolution Sentinel 2 imagery

Thx for help from @COUPSURE and unnamed othershttps://t.co/Fhtek0CVaA

— H I Sutton (@CovertShores) April 27, 2022