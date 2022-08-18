Російська Федерація перебазувала три літаки МіГ-31, озброєні гіперзвуковими ракетами "Кинджал" у Калінінградську область.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на заяву Міноборони РФ.

“Три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами “Кинджал” перебазовані в Калінінградську область у межах додаткових заходів стратегічного стримування”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у повідомленні зазначили, що буде організовано їхнє цілодобове бойове чергування.

У Міноборони РФ раніше пояснювали, що нібито ракети “Кинджал” невидимі та невразливі для будь-яких засобів протиповітряної та протиракетної оборони противника. Вперше Росія застосувала ракети в бою у середині березня цього року.

“Проте західні військові експерти применшили її значення, а міністерство оборони Великої Британії заявило, що ракета “Кинджал” насправді є лише авіаційною версією балістичної ракети малої дальності “Іскандер”, яку Росія неодноразово використовувала у війні проти України”, – наголосили у повідомленні CNN.

Довідка. МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

“Кинджал” – російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Після успішних випробувань прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року приступив до несення бойового чергування на аеродромах Південного військового округу.

Натомість Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії вранці 18 серпня поблизу прибережного міста Порвоо у Фінській затоці.

За даними глави пресслужби оборонного відомства Крістіана Ваккурі, ймовірне порушення сталося о 06:40 за Гринвічем, і літаки летіли на захід. Також він зазначив, що винищувачі перебували у повітряному просторі Фінляндії протягом двох хвилин.