Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У ЦПД зауважили, що подібні дописи стосовно Анджея Дуди активно поширюють у російсько- та польськомовних дописах у соціальних мережах.
У них мовиться, що Анджея Дуду дідусь виховував у дусі “нацизму”, тому він і підтримує “українських неонацистів”.
Однак, наголошують у ЦПД, інформація щодо родинних зв’язків українського повстанця Михайла Дуди та президента Польщі Анджея Дуди – фейк, який ще 7 років тому спростував польський лідер.
Більш того, українець Михайло Дуда не мав дітей, тому фізично не може бути родичем Анджея Дуди. Також Михайло Дуда помер у 1950 році, а Анджей Дуда народився у 1972 році. Тобто, бути причетним до виховання Анджея Дуди він також не може.
Справжній дідусь польського президента по лінії батька був поляком та проживав у Старому Сончі. Він помер 1992 року.
“Чергова хвиля дезінформації обумовлена візитом глави польської держави до Києва і спрямована на дискредитацію українсько-польських дружніх відносин”, – наголосили у ЦПД.
- Нагадаємо, російська пропаганда поширює фейкову інформацію про те, що Польща має намір перейти на бік Росії та захопити західну частину України.
- Також президент Польщі Анджей Дуда став перший іноземним лідером, який особисто виступив у Верховній Раді після 24 лютого. Він наголосив, що не може бути жодних перемовин чи рішень за спиною України, а Польща всіляко сприятиме вступу України до ЄС.
- Окрім цього російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про начебто розроблену у вигаданих українських “біолабораторіях” мавпячу віспу.