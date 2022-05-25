Росіяни у соцмережах почали поширювати дописи про те, що польський президент Анджей Дуда нібито є українцем за походженням, а його дідусем був Михайло Дуда - український націоналіст та командир Української Повстанської Армії (УПА).

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зауважили, що подібні дописи стосовно Анджея Дуди активно поширюють у російсько- та польськомовних дописах у соціальних мережах.

У них мовиться, що Анджея Дуду дідусь виховував у дусі “нацизму”, тому він і підтримує “українських неонацистів”.

Однак, наголошують у ЦПД, інформація щодо родинних зв’язків українського повстанця Михайла Дуди та президента Польщі Анджея Дуди – фейк, який ще 7 років тому спростував польський лідер.

Більш того, українець Михайло Дуда не мав дітей, тому фізично не може бути родичем Анджея Дуди. Також Михайло Дуда помер у 1950 році, а Анджей Дуда народився у 1972 році. Тобто, бути причетним до виховання Анджея Дуди він також не може.

Справжній дідусь польського президента по лінії батька був поляком та проживав у Старому Сончі. Він помер 1992 року.

“Чергова хвиля дезінформації обумовлена візитом глави польської держави до Києва і спрямована на дискредитацію українсько-польських дружніх відносин”, – наголосили у ЦПД.