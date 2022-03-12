Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Укрінформу.
За його словами, українська розвідка володіє інформацією про підготовку Росією двох планів ядерного шантажу.
Перший план російських загарбників – масштабний підпал радіоактивних лісів. Унаслідок таких дій здійметься радіоактивна хмара, яка піде у тому напрямку, куди у той момент дме вітер.
Другий план – обстріл з артилерії по ядерному сховищу. Наслідок цих дій такий же, як і при першому варіанті.
“Що у першому, що у другому варіанті, Кремль буде звинувачувати у всьому Україну, та “нацистські” і “неонацистські” формування, яких тут немає”, – зауважив Буданов.
Глава ГУР МОУ наголосив, що РФ не вперше займається ядерним шантажем. Раніше вони навмисно обстріляли Запорізьку АЕС, та завдали удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розміщений експериментальний ядерний реактор.
Як зазначив Буданов, росіяни вдаються до подібних дій з метою залякування, адже їх “бліцкриг” по окупації України провалився. Тому тепер вони перейшли до ядерного шантажу.
“У будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна”, – резюмував Буданов.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. Там руками окупантів планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку Кремль постарається перекласти на Україну.