Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що держава-окупант Росія готує два варіанти ядерного шантажу. В обох випадках Росія має намір звинуватити у всьому Україну.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, українська розвідка володіє інформацією про підготовку Росією двох планів ядерного шантажу.

Перший план російських загарбників – масштабний підпал радіоактивних лісів. Унаслідок таких дій здійметься радіоактивна хмара, яка піде у тому напрямку, куди у той момент дме вітер.

Другий план – обстріл з артилерії по ядерному сховищу. Наслідок цих дій такий же, як і при першому варіанті.

“Що у першому, що у другому варіанті, Кремль буде звинувачувати у всьому Україну, та “нацистські” і “неонацистські” формування, яких тут немає”, – зауважив Буданов.

Глава ГУР МОУ наголосив, що РФ не вперше займається ядерним шантажем. Раніше вони навмисно обстріляли Запорізьку АЕС, та завдали удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розміщений експериментальний ядерний реактор.

Як зазначив Буданов, росіяни вдаються до подібних дій з метою залякування, адже їх “бліцкриг” по окупації України провалився. Тому тепер вони перейшли до ядерного шантажу.

“У будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна”, – резюмував Буданов.