Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зреагував на інформацію про те, що Росія та Білорусь продовжують військові навчання. За його словами, такі дії - зайвий доказ того, що Росія готується до вторгнення в Україну.

Про це Блінкен розповів у етері американського телеканалу CNN.

Держсекретар США зазначив, що продовження спільних військових навчань Росії та Білорусі, які мали завершитись 20 лютого, викликають занепокоєння. Він наголосив, що таке рішення ще більше показує бажання РФ розпочати вторгнення в Україну.

Блінкен нагадав, що ще минулого тижня, у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, він розповідав про плани Росії створити низку провокацій, щоб виправдати своє вторгнення в Україну.

“І ми це все бачимо останні декілька днів. А тепер вони виправдовують продовження своїх “навчань”, які мали б завершитись, за їхніми словами. Вони виправдовують ситуацію на сході України. Ситуацію, яку вони ж і створили, продовжуючи нагнітати напруження”, – додав Блінкен.

Американський чиновник також зазначив, що за останні місяці Росія стягнула до кордону України десятки тисяч військ і наразі там знаходиться понад 150 000 військових.

Всі ці фактори, разом зі спецопераціями “під чужим прапором”, які відбулись вихідними, говорять про те, що Росія продовжує рухатись за сценарієм вторгнення в Україну, резюмував Блінкен.