Про це повідомив голова держави у промові.
За словами Володимира Зеленського, тепер російська мова асоціюватиметься з вибухами, вбивствами та злочинами, що скоїла армія РФ. Раніше в Україні не було мовної проблеми, проте її штучно створюють.
“Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите! За одне покоління та назавжди. Це ще один вияв вашої самогубної політики”, — додав президент України.
Володимир Зеленський згадав як солдати РФ примусово депортують українців та забирають у них документи. У тимчасово окупованих районах ворог цькує вчителів та намагається змусити їх викладати російською мовою, щоб вони повторювали усе за їхніми пропагандистами. Зокрема ворожі війська продовжують вдаватися до порушення міжнародних норм, коли захоплюють в полон наших мерів та українських активістів.
“Це ви розставляєте на окупованих територіях білборди із закликами – сьогодні вони з’явилися – не боятися говорити російською мові. Не бійтеся говорити, просто подумайте, що це означає”, — зазначив Зеленський.
Президент додав, що наразі окупанти перетворюють на руїні міста на сході України. Саме в цих регіонах російська мова завжди була частиною повсякденного життя, як і українська, а наразі вони потерпають через дії РФ.
- Нагадаємо, очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернувся до Міжнародного руху Червоного Хреста з закликом не відкривати офіс організації в російському Ростові-на-Дону.
- У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1. Точна кількість депортованих поки що невідома.
- Міський голова та представник політичної партії “Слуги Народу” Юрій Фомічов, якого сьогодні викрали російські військові, вже на свободі. Водночас міська рада продовжує свою роботу.
- Раніше російські окупаційні військові, які вдерлися на територію Славутича, почали зривати мирний проукраїнський мітинг, залякувати громадян та висувати свої вимоги. Українці продовжують спротив та женуть росіян “додому”.