Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ роблять усе, аби українці уникали російської мови. Він заявив, що така ситуація штучно створена окупантами.

Про це повідомив голова держави у промові.

За словами Володимира Зеленського, тепер російська мова асоціюватиметься з вибухами, вбивствами та злочинами, що скоїла армія РФ. Раніше в Україні не було мовної проблеми, проте її штучно створюють.

“Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите! За одне покоління та назавжди. Це ще один вияв вашої самогубної політики”, — додав президент України.

Володимир Зеленський згадав як солдати РФ примусово депортують українців та забирають у них документи. У тимчасово окупованих районах ворог цькує вчителів та намагається змусити їх викладати російською мовою, щоб вони повторювали усе за їхніми пропагандистами. Зокрема ворожі війська продовжують вдаватися до порушення міжнародних норм, коли захоплюють в полон наших мерів та українських активістів.

“Це ви розставляєте на окупованих територіях білборди із закликами – сьогодні вони з’явилися – не боятися говорити російською мові. Не бійтеся говорити, просто подумайте, що це означає”, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що наразі окупанти перетворюють на руїні міста на сході України. Саме в цих регіонах російська мова завжди була частиною повсякденного життя, як і українська, а наразі вони потерпають через дії РФ.