Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія сама себе принижує, коментуючи заклик президента Франції Емманюеля Макрона "не принижувати" її.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

Коментуючи заклик Макрона “не принижувати” РФ, голова українського дипвідомства повідомив, що такий заклик може принизити лише Францію або будь-яку іншу країну, яка робить такі заклики.

Кулеба додав, що Росія сама себе принижує, здійснюючи військову агресію проти України. За словами міністра, усім краще сконцентруватися на тому, як поставити країну-агресорку на місце. На його думку, завдяки цьому можна досягти миру та врятувати життя.

“Заклики уникати приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликає. Бо це Росія принижує себе. Усім нам краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир та врятує людські життя», — написав Кулеба.