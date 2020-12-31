НАТО не вважає Російську Федерацію прямою загрозою. Однак Росія намагається самоствердитися через агресію в Україні та Грузії.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню Le Point.

На його думку, військовий конфлікт НАТО з РФ малоймовірний. Але Росія намагається тиснути на країни-члени Альянсу іншими шляхами. Зокрема, Столтенберг нагадав про причетність РФ до кібератак на німецькі та норвезькі державні структури, а також використання хімічних речовин для вбивства людей у Великій Британії.

“Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона демонструє свою військову міць проти сусідів – Грузії та України”, – сказав Столтенберг.

На початку серпня повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) розширює наукове співробітництво з Україною.