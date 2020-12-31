Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню Le Point.
На його думку, військовий конфлікт НАТО з РФ малоймовірний. Але Росія намагається тиснути на країни-члени Альянсу іншими шляхами. Зокрема, Столтенберг нагадав про причетність РФ до кібератак на німецькі та норвезькі державні структури, а також використання хімічних речовин для вбивства людей у Великій Британії.
“Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона демонструє свою військову міць проти сусідів – Грузії та України”, – сказав Столтенберг.
На початку серпня повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) розширює наукове співробітництво з Україною.
- 12 червня стало відомо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
- Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин з Україною та Грузією.
- У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.
- Північноатлантичний альянс (НАТО) проведе консультації з Україною та Грузією щодо бачення стратегії “НАТО-2030”.