Про це повідомляє американський телеканал CNN

Під час виступу на пресконференції в Брюсселі Столтенберг наголосив, що Російська Федерація все ще “може встигнути відступити від прірви”.

“Росія зібрала бойові сили в Україні та навколо неї, безпрецедентні з часів холодної війни. Усе підготовлено для нової атаки, але РФ ще має час відступити від межі, припинити готуватися до війни та почати працювати над мирним розв’язанням проблеми”, – зазначив Генсек НАТО.

За його словами, у НАТО готові обговорити відносини з Росією, європейську безпеку, зокрема й ситуацію в Україні та навколо неї, а також зменшення ризиків, прозорість і контроль над озброєннями. Водночас зауважив, що в Альянсі не погодяться на компроміс щодо основних принципів.

Генсекретар НАТО наголосив, що кожен народ має право обирати свій власний шлях.

“Країни ніколи не будуть першокласними та другосортними членами НАТО. Ми всі союзники по НАТО”, – заявив Столтенберг.

Наразі Україна не є членом НАТО, але вже давно сподівається приєднатися до Альянсу. Це болюче місце для Росії, яка бачить в НАТО загрозу і рішуче виступає проти цього кроку. На тлі напруженості у відносинах із Заходом Росія попросила надати залізні гарантії, що НАТО не розширюватиметься далі на схід, зокрема й в Україну.