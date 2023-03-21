Росія планує провести неформальне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня щодо, за її словами, "реальної ситуації" з українськими дітьми, вивезеними до Росії. Засідання РФ хоче скликати після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у незаконній депортації населення та дітей з території України.

Про це повідомляє Associated Press

20 березня посол Росії в ООН Василь Небензя заявив на пресконференції, що Росія планувала засідання Ради задовго до того, як МКС видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової. У квітні Росія головує в Раді ООН.

За його словами, питання депортації українських дітей “абсолютно роздуте” і тому РФ на засіданні Радбезу ООН хоче його прояснити.

Небезня додав, що українських дітей вивезли до Росії “просто тому, що ми хотіли позбавити їх від небезпеки, яку можуть принести військові дії”.

Коли Небензю запитали, чи планує Росія повертати дітей, він відповів, що коли “умови стануть безпечними, то чому б і ні?”.

Засідання щодо цього питання, найімовірніше, відбудеться 6 квітня.

17 березня МКС заявив, що вимагає арешту Путіна, оскільки він, імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин у незаконній депортації (дітей) і незаконному переміщенні (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.

Оголошення ордерів на Путіна та Львової-Бєлової Україна сприйняла як перший крок до притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Своєю чергою Росія, яка не ратифікувала Римський статут, відхилила це рішення, назвавши позов “юридично недійсним” і “обурливим”.

Ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової були видані після того, як 16 березня слідча комісія ООН оприлюднила звіт щодо України, у якому йдеться про наявність доказів незаконного переміщення сотень українських дітей до Росії.

Комісія заявила, що і батьки, і діти стикаються з багатьма перешкодами у встановленні контакту, причому тягар лягає насамперед на дітей, оскільки маленькі діти, ймовірно, не можуть встановити будь-який контакт. Комісія дійшла висновку, що примусові депортації “порушують міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином”.

Український уряд стверджує, що з початку повномасштабної війни до Росії було вивезено 16 221 дитину.

20 березня у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції з понад 30-ти країн, генпрокурор МКС Карім Хан закликав Путіна повернути українських дітей додому.