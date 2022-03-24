За даними Інституту масової інформації, протягом місяця з початку повномасштабного російського вторгнення РФ скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

Про це повідомляє ІМІ.

Наразі відомо, що п’ятеро журналістів вбили під час виконання професійних обов’язків, семеро – поранили, один журналіст зник безвісти. Також щонайменше шість випадків журналістів росіяни захопили в заручники й жорстоко поводилися з ними.

Зокрема окупанти обстріляли 10 телевеж, які є цивільними об’єктами, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного та радіомовлення у восьми регіонах України.

Водночас щонайменше 70 регіональних медіа припинили роботу внаслідок погроз із боку окупантів, захоплення ними редакцій, неможливості працювати в умовах тимчасової окупації.

Російські злочини проти журналістів та медіа зафіксували в 14 регіонах України. Найбільше злочинів Росія скоїла в Києві та області. Зокрема вбивства, поранення, зникнення, викрадення, обстріли журналістів, погрози, кіберзлочини.

Далі Запоріжжя та Херсонщина: деякі міста цих регіонів окуповані російською армією – там зафіксовано випадки викрадень, обстрілів журналістів, погроз, кіберзлочини захоплень редакцій медіа та вимкнення українського мовлення. Багато українських редакцій працювали з перебоями через сирени та обстріли по всій території Україні.