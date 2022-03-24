Про це повідомляє ІМІ.
Наразі відомо, що п’ятеро журналістів вбили під час виконання професійних обов’язків, семеро – поранили, один журналіст зник безвісти. Також щонайменше шість випадків журналістів росіяни захопили в заручники й жорстоко поводилися з ними.
Зокрема окупанти обстріляли 10 телевеж, які є цивільними об’єктами, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного та радіомовлення у восьми регіонах України.
Водночас щонайменше 70 регіональних медіа припинили роботу внаслідок погроз із боку окупантів, захоплення ними редакцій, неможливості працювати в умовах тимчасової окупації.
Російські злочини проти журналістів та медіа зафіксували в 14 регіонах України. Найбільше злочинів Росія скоїла в Києві та області. Зокрема вбивства, поранення, зникнення, викрадення, обстріли журналістів, погрози, кіберзлочини.
Далі Запоріжжя та Херсонщина: деякі міста цих регіонів окуповані російською армією – там зафіксовано випадки викрадень, обстрілів журналістів, погроз, кіберзлочини захоплень редакцій медіа та вимкнення українського мовлення. Багато українських редакцій працювали з перебоями через сирени та обстріли по всій території Україні.
- Нагадаємо, що під Києвом під час бойових дій зник відомий журналіст та документаліст Макс Левін. Він перестав виходити на зв’язок ще 13 березня у Вишгородському районі.
- Варто зазначити, що кількість загиблих внаслідок авіаудару російських загарбників по телевежі в селі Антопіль, що поблизу Рівного зросла. Станом на ранок 15 березня підтверджених смертей вже 19.
- Зауважимо, що російські солдати викрали фіксера французького радіо Radio France Нікіту (ім’я змінене) та утримували у полоні дев’ять днів. За цей час його били електрострумом, імітували страту та днями тримали прив’язаним до дерева.
- Також незалежний журналіст, громадянин Швейцарії Гійом Бріке висвітлював події, що відбуваються в Україні під час російської агресії. 6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль обстріляли окупаційні російські війська.