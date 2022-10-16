У Болгарії звинуватили Росію в кібератаках на їхні сайти державних установ і ЗМІ. Влада країни вважає, що атаками стоять російські хакери.

Про це повідомило BTA.

В уряді зазначили, що внаслідок атаки не було впливу на зміст сайтів, але доступ до них був ускладненим у суботу, 15 жовтня. Невідомі не отримали доступу до персональних даних.

Хакери атакували низку сайтів державних організацій, аеропортів, ЗМІ та постачальників телекомунікаційних послуг. Під час нападу сайти були тимчасово недоступні або важко завантажувалися.

За словами заступника генерального прокурора та директора Національної служби розслідувань Борислава Сарафова, кібератака велася з Магнітогорська (Росія). Поки неясно за нападом стоїть один хакер або група.

Відстежити звідти велася активність вдалося за допомогою спеціального програмного забезпечення. Сарафов зазначив, що сподівається, що міжнародна правова допомога сприятиме встановленню тих, хто стоїть за нападом.

Це вже не перший раз, коли хакери атакували Болгарію. У квітні 2022 року на пошту країни здійснили напад, який теж виходив з країни-агресора.