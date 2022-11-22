Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що з наступного понеділка скоротить постачання природного газу в Європу, перекривши потік газу в трубопровід, який пролягає через Україну.

Про це інформує CNN.

На своєму офіційному Telegram-каналі пресслужба держкомпанії повідомила, що газ, призначений для Молдови, зберігається в Україні, тому вона скоротить поставки до трубопроводу Суджа, щоб компенсувати різницю.

“Обсяг газу, що постачається “Газпромом” на гідровимірювальну станцію “Суджа” для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що транспортується на кордоні України з Молдовою”, — йдеться в повідомленні