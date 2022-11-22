Про це інформує CNN.

На своєму офіційному Telegram-каналі пресслужба держкомпанії повідомила, що газ, призначений для Молдови, зберігається в Україні, тому вона скоротить поставки до трубопроводу Суджа, щоб компенсувати різницю. 

“Обсяг газу, що постачається “Газпромом” на гідровимірювальну станцію “Суджа” для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що транспортується на кордоні України з Молдовою”, — йдеться в повідомленні

“При збереженні дисбалансу транзиту через Україну для споживачів Молдови 28 листопада з 10:00 “Газпром” почне скорочувати подачу газу на ГІС “Суджа” для транзиту через Україну в обсязі добової недопоставки”, — додали в компанії.

Європа поспішно  поповнює свої запаси енергоносіїв  цього року напередодні зими, оскільки Росія різко скоротила свої потоки трубопровідного газу, включаючи припинення всіх поставок газопроводом “Північний потік-1” у вересні.

Але більший виклик може виникнути навесні, коли Європа спробує поповнити свої запаси значно скороченими обсягами російського трубопровідного газу. За даними дослідницької компанії Wood Mackenzie, потоки до Європи становлять лише 20% від довоєнного рівня.