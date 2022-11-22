Про це інформує CNN.
На своєму офіційному Telegram-каналі пресслужба держкомпанії повідомила, що газ, призначений для Молдови, зберігається в Україні, тому вона скоротить поставки до трубопроводу Суджа, щоб компенсувати різницю.
“При збереженні дисбалансу транзиту через Україну для споживачів Молдови 28 листопада з 10:00 “Газпром” почне скорочувати подачу газу на ГІС “Суджа” для транзиту через Україну в обсязі добової недопоставки”, — додали в компанії.
Європа поспішно поповнює свої запаси енергоносіїв цього року напередодні зими, оскільки Росія різко скоротила свої потоки трубопровідного газу, включаючи припинення всіх поставок газопроводом “Північний потік-1” у вересні.
Але більший виклик може виникнути навесні, коли Європа спробує поповнити свої запаси значно скороченими обсягами російського трубопровідного газу. За даними дослідницької компанії Wood Mackenzie, потоки до Європи становлять лише 20% від довоєнного рівня.
- Єврокомісія офіційно пропонує цінові обмеження на газ. Опублікована пропозиція Єврокомісії передбачає встановлення максимальної ціни на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад вдвічі більше за нинішню ціну на ринку.
- Раніше, 3 листопада G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну, коли вони остаточно оформлять цінову стелю на російську нафту наприкінці цього місяця, замість того, аби приймати плаваючу ставку.
- Міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовилися про обмеження цін на російську нафту, сподіваючись, що таке рішення зменшить доходи агресора та здатність РФ фінансувати війну проти України.
- Порівняно із серпнем доходи РФ від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США.