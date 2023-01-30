Про це повідомили в етері національного телемарафону.

За словами начальниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ворог почав тероризувати Україну повітряними атаками, поки що готується до масованого обстрілу. Росія поки що зменшила корабельне угруповування у Чорному морі до 11 кораблів, але тримає напоготові три ракетоносії з 20 “Калібрами”.

“Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари. Скоріш за все, через погоду застосувати дрони їм не вдасться, але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру, і саме ніч вони наразі використовують для застосування Shahed”, – зазначила Наталія Гуменюк.

Водночас Росія намагається ослабити українську протиповітряну оборону. Для цього військові РФ запускають дрони-камікадзе, а потім ракети.

“Вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла аж до 75-80% в протидії саме їх масованим ракетним атакам. Вони вишукують тактику, коли зможуть знизити цей процент протидії нашої протиповітряної оборони. Тому вони більш дешеві Shahed використовують першими хвилями, щоб розвідати і знищити засоби ППО і виснажити систему спостереження, а вже потім запускають ракетні атаки”, – пояснила речниця.

Ще останнім часом росіяни стали менше використовувати при атаках “Калібри”. Їхні запаси виснажуються, але ворог запускає інші ракети, яких ще вдосталь.